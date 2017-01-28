В ООН закликали Трампа й надалі приймати біженців

Управління ООН у справах біженців та Міжнародна організація з міграції закликали адміністрацію президента США Дональда Трампа продовжувати надавати притулок біженцям.

Як зазначено у заяві обох організацій, програма переселення США є надзвичайно важливою і має бути продовжена, пише DW.

"Потреби біженців та мігрантів в усьому світі ще не були настільки гострими, і програма переселення США є однією з найважливіших у світі", - зазначено у заяві у відповідь на рішення Трампа призупинити дію програми США з прийому біженців.

"Надаючи біженцям притулок, США отримують подвійну вигоду: по-перше, рятуючи людей, які є найвразливішими у світі, і, по-друге, даючи їм змогу збагатити свої нові суспільства", - йдеться у заяві.

Також організації висловили сподівання, що США й надалі "гратимуть сильну лідерську роль та продовжуватимуть довгу традицію захисту тих, хто втікає від конфліктів та переслідування".

Як відомо, 27 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, що передбачає "екстремальну перевірку" мігрантів.

Представник Республіканської партії Майкл Маккол заявив CNN, що указ Трампа передбачає також 30-денне призупинення видачі віз громадянам 7 країн, які представляють собою "підвищену небезпеку" і призупинення програми з прийому біженців.