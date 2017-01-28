Вийшов друком путівник "Львів – місто натхнення. Література"

Видання – справжній подарунок для прихильників літератури та міста Лева. Про це «День» інформувала менеджер зі зв`язків з громадськістю та ЗМІ

"Видавництва Старого Лева" Олена Гутик, яка повідомила, що путівник видано з ініціативи офісу “Львів – місто літератури ЮНЕСКО” та за підтримки управління культури Львівської міської ради.

Упорядник «Міста натхнення» – Ольга Муха.

У виданні читач знайде «10 натхнень Львова»: кого, як та за яких обставин надихало місто, відповідно – опис культурних локацій Львова, де черпали натхнення та матеріал для роботи десятки відомих українських (і не тільки) літераторів, а ще – інформацію про поетів та письменників, які творили й творились Львовом.

Чому Львів – саме місто літератури, а не лише звикле «місто шоколаду», «кави», «дощу»?.. Бо 2015-го Львів першим в Україні увійшов до світової Мережі креативних міст – UNESCO Creative Cities Network, отримавши почесний титул «Місто літератури».

«Задум книжки, яку ми підготували до річниці здобуття титулу, у тому, щоби чіткіше навести на мапі міста літературні місця й маршрути, – пояснює упорядниця путівника Ольга Муха. – Видання є мозаїкою з імен, вулиць, кам’яниць, подій та, безперечно, текстів – характерних цитат і невеликих творів, які передають вдачу Львова – цинічного й романтичного, неймовірно чуттєвого та подекуди жорстокого, трохи зухвалого, часто гонорового, невдячного й відданого – словом, усякого».

Олена Гутик додає, що родзинкою літературно-енциклопедичного путівника стали твори сучасних письменників, яких надихнуло місто. «Не всі вони –львів’яни, одначе всіх їх об’єднує небайдужість до Львова, який кожному дав щось своє: комусь – спокій, комусь – приємну метушню кав’ярень, пам'ять та непересічний матеріал для спостережень й нових книжок чи дуже інтимні спогади від Андруховича, Куркова, Прохаська, Шиян та Жадана... А ще багато чого цікавого про культурні майданчики міста, бібліотеки, видавництва та визначні події в літературному житті Львова…»

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото «Дню» надала Олена ГУТИК.