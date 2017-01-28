За добу бойовики 60 разів обстріляли українські позиції, - штаб АТО

За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 60 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, троє українських військових були поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку по Лебединському вогонь вела 122 мм артилерія, танк і 82 мм міномети бойовиків. Також сепаратисти били з 120 і 82 мм мінометів по Широкиному, Водяному, Талаківці, Гнутовому, Лебединському, Опитному і Павлопілю.

Крім того, Гнутове, Лебединське, Водяне, Новотроїцьке, Березове, Талаківку і Широкине бойовики обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї. По Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку зі 152 мм артилерії терористи обстрілювали українські позиції в районі Авдіївки. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по Зайцевому і Луганському, а з мінометів різних калібрів - по Авдіївці та Троїцькому.

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів бойовики обстріляли Новозванівку, з мінометів і гранатометів - Троїцьке, Новозванівку, Кримське і Новоолександрівку. По Кримському вогонь вела також БМП.