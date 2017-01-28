За минулий рік Литва передала Україні 146 великокаліберних кулеметів

У 2016 році Литва поставила Україні 146 одиниць летальної зброї розробки та виробництва колишнього СРСР.

Як передає кореспондент Укрінформу, ці дані доступні у базі ООН «Інформація про глобальну торгівлю зброєю», пише Укрінформ.

Зокрема, у розділі «Експорт легкої зброї» зазначено, що Литва поставила Україні 60 кулеметів КПВТ (великокаліберний кулемет Владімірова танковий, калібр 14,5 мм, встановлюється на БТР) та 86 кулеметів ДШК (великокаліберний кулемет Дехтярьова-Шпагіна, калібр 12,7 мм, використовується на станку та встановлюється на техніку).

Ці кулемети перебувають на озброєнні Збройних сил України та активно використовуються у протистоянні російській агресії.

Як також повідомлялося, Литва поставила Україні 150 тонн боєприпасів, які зберігалися на території країни ще з радянських часів.

У свою чергу, Литва закупила у 2016 році у Норвегії 86 великокаліберних кулеметів М2НВ QCB бельгійського виробництва, два ручних протитанкових гранатомети у Хорватії та 18 протитанкових ракетних комплексів «Джевелін» у США.