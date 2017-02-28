Авдіївка та околиці лишаються епіцентром обстрілу бойовиками, - штаб

Авдіївка та околиці міста залишаються епіцентром обстрілів бойовиків, які вчора гатили тут з 6 ранку до 23:00.

Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє Еспресо.TV.

"Донецький напрямок. Авдіївка та околиці міста залишаються епіцентром найінтенсивніших обстрілів з боку противника. Вчора обстріли тут розпочалися о 6 ранку і продовжилися з перервами до 11 вечора. На цих рубежах ворог вів вогонь майже 12 годин. Було застосовано міномети різних калібрів, танки та легке озброєння. Загалом за минулу добу по Авідіївці ворог випустив 135 мін різного калібру та 50 танкових снарядів", - сказав Лисенко.

Крім того, за його словами, минулої доби внаслідок танкового обстрілу були зруйновані капітальні будівлі та металоконструкції на позиції “Шахта-Бутовка”. На цих рубежах регулярно ведуться бойові дії, які особливо посилилися наприкінці січня. Майже щодня противник веде вогонь з танків, які розміщені у сусідньому селі Спартак.

Також вчора, 27 лютого, бойовики вели активний вогонь в районі Світлодарської дуги, на Горлівському периметрі та поблизу донецького летовища. По позиціях поблизу Світлодарської дуги ворог випустив близько ста мін, навколо Горлівки незаконні збройні формування застосовували переважно легке озброєння. У Водяному вів вогонь ворожий танк.