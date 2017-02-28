Австрія припинить забезпечувати мігрантів, яким відмовлено в притулку

Уряд Австрії узгодив законопроект, який дозволить владі припинити забезпечення тих осіб, що отримали відмову в наданні притулку і відмовляються виїхати з країни, пише Reuters.

Законопроект, який ще повинен бути схвалений парламентом, включає в себе штрафи або тюремне покарання для мігрантів, які брешуть про свою особу.

Агенція відзначає, що австрійський уряд готує пакет заходів, спрямованих на те, щоб припинити зростання популярності ультраправої Партії свободи.

За словами міністра внутрішніх справ Австрії Вольфганга Соботки, мігрантам, яким відмовлено в притулку і які відмовляються виїжджати доведеться зіткнутися з наслідками.

Також міністр наголосив на тому, що закон покликаний забезпечувати верховенство права та заохочуватиме тих, кому відмовлено в притулку, аби вони полишали Австрію добровільно.

Як відомо, особи, які шукають притулку в Австрії, отримують від держави так зване базове забезпечення, яке передбачає безкоштовне проживання, харчування, доступ до медичного лікування і 40 євро на кишенькові витрати в місяць.

Соботка зазначив, що близько з 4000 осіб, які отримують "базове забезпечення", але повинні виїхати з країни, під дію закону потраплять 2000 осіб.