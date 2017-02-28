Білий дім пояснив причину збільшення оборонного бюджету

Збільшення витрат на оборону в новому бюджеті США продиктоване бажанням президента Дональда Трампа відновити армію і забезпечити військовослужбовців необхідним обладнанням.

Про це заявив директор офісу з менеджменту і бюджету Мік Малвані під час щоденного брифінгу у Білому домі.

"Збільшення бюджету надає пріоритет відновленню збройних сил, в тому числі відновленню нашого ядерного потенціалу; захисту нації та безпеці кордонів, виконанню законів, які досі є лише на папері, піклуванню про ветеранів; збільшенню навчальних закладів" - пояснив він.

За словами Малвані, верхня межа витрат на оборону тепер становить $603 млрд, що на $54 млрд більше, ніж раніше.

Він додав, що це відбуватиметься за рахунок програм іноземної допомоги.

Офіційний представник Білого дому Шон Спайсер зазначив, що такий крок Трампа не повинен привести до світової гонки озброєнь.

"Якщо ви подивитеся на стан нашої армії, її інфраструктури, то стане ясно, що нам потрібно дуже багато відремонтувати, відновити", – сказав Спайсер.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у вівторок запропонує збільшити витрати Пентагону на $54 млрд і на таку ж суму скоротити програми за невійськовими витратами, у тому числі значно зменшити іноземну допомогу.