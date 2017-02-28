Бойовики та РФ не пускають до заручників представників Червоного хреста, - Геращенко

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Росія і бойовики, як і раніше, не пускають представників Червоного Хреста (МКЧХ) до заручників.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

"Щодватижні українська сторона передає оновлені СБУ списки зниклих безвісти, передає їх ОБСЄ, РФ, ОРДЛО з вимогою надати інформацію про цих людей, розпочати їх пошук, і негайно залучити до пошуку зниклих безвісти МКЧХ...Єдині, хто не пускає МКЧХ у в'язниці і не допускає місію до пошуку зниклих безвісти, не дає побачити заручників або передати листи родичам - це РФ і ОРДЛО", - написала вона.

Як зазначила Геращенко, у МКЧХ є столітній досвід звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти.

"Цю організацію допускали у в'язниці найодіозніші диктаторські режими, зокрема Хусейн і Каддафі, зараз МКЧХ працює в Сирії, надає гуманітарну допомогу цивільному населенню", - додала вона.

Вона також зазначила, що незважаючи на всі обіцянки президента РФ Володимира Путіна на зустрічах в нормандському форматі, незважаючи на всі заклики світових лідерів, незважаючи на постійні заклики України, представників Червоного Хреста не допускають до заручників.

"Питання "чому не допускають" - риторичне, напевно, щось приховують", - написала вона.