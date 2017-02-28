Британія має бути готова до сценарію з відсутністю угоди щодо Brexit, - Девіс

Британський міністр з Brexit Девід Девіс заявив колегам по кабінету, щоб вони були готові до можливого сценарію, коли прем'єр-міністр країни Тереза Мей не зможе досягти угоди щодо Brexit з європейськими колегами протягом двох років, повідомляє Bloomberg.

Грег Свіфт, прес-секретар британського прем'єр-міністра, повідомив журналістам, що Девіс на щотижневому засіданні Кабінету Міністрів у вівторок, описуючи переговори щодо виходу Британії з блоку як "найважливішу операцію в мирний час", закликав урядові відомства "підтримати плавний вихід з ЄС".

За словами Свіфта, Девіс підкреслив "необхідність підготуватися не тільки для переговорів, але і до малоймовірного сценарію, згідно з яким взаємоприйнятна угода може бути не досягнута".

"Важливо, щоб департаменти розуміли майбутні виклики", - цитує Свіфт британського міністра з Brexit.

За словами прес-секретаря, Мей підтвердила необхідність упорядкованого процесу, але підкреслила, що треба бути оптимістами.

"Ми повинні бути оптимістами, щоб наш меседж звучав так, що ми не збираємося зазнавати невдачі", - заявила Мей.