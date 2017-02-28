До ВР внесли законопроект про обмеження продажу алкоголю вночі

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони торгівлі алкоголем в нічний час).

Про це йдеться на порталі парламенту.

Проект документу зареєстрований під номером 6137.

Авторами законопроекту стали М.Головко, О.Мусій, О.Медуниця, Д.Добродомов, О.Юринець, А.Іллєнко, І.Луценко тощо.

Свою ініціативу нардепи обґрунтовують демографічною кризою в країні.

У пояснювальній записці до проекту зазначається необхідність введення заборони на продаж алкоголю в нічний час з 22 години вечора до 8 години ранку.

Разом з тим, така заборона не повинна стосуватися ресторанних закладів.