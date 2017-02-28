Донецька фільтрувальна станція досі не працює, - ДСНС

В Авдіївці централізоване водопостачання здійснюється за графіком з міського резервуара.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"Станом на 7 год. 28 лютого централізоване водопостачання здійснюється за графіком з міського резервуара. Вирішується питання щодо відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції", - поінформували в прес-службі.

Провести ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції наразі неможливо.

Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, інформує телеканал "112 Україна".

"Є проблема з водою. З 6 до 9 вечора ми подаємо воду. Є проблема з відновленням Донецької фільтрувальної станції, оскільки перебитий хлоропровід. Туди не заходить поки ні ОБСЄ, ні ремонтники, там є дві міни, їх поставили терористи. Ремонтники кажуть, що для ремонту хлоропроводу треба 2-3 дні роботи. У старій Авдіївці ми підвозимо технічну воду, розвозимо ємності по магазинах", - заявив Жебрівський.

Як повідомив глава Авдіївської ВЦА Павло Малихін, запасів води залишилося на три прокачування, фактично на три дні.

Нагадаємо, 27 лютого ремонтні бригади відновили пошкоджені лінії електропостачання в Авдіївці. Раніше в результаті обстрілу ДФС були пошкоджені склад хлору, резервуари чистої води і водоочисні фільтри.