"Еспресо" запускає дві нові економічні програми

Телеканал «Еспресо» розпочинає весняний сезон прем'єрами двох нових програм «Як розбагатіти» і «Тендерна Україна».

Про це повідомляє прес-служба каналу.

З вівторка, 28 лютого, телеканал запускає новий проект «Тендерна Україна», присвячений тендерний закупівлям. Програма виходитиме щовівторка о 13.40.

4 березня глядачі «Еспресо» побачать нову програму «Як розбагатіти», у якій зможуть отримати поради і рекомендації, історії зі світу грошей. В ефір програма вийде о 16.30.

Ведучий проекту - екс-заступник голови НБУ, економіст Олександр Савченко. До себе у програму він запрошуватиме топ-менеджерів провідних компаній, підприємців та економістів.

«Мабуть немає такої людини, яка б не хотіла стати заможною. Але не кожен знає, з чого варти почати, яких помилок варто уникати, щоб розбагатіти і стати успішним», - сказав редактор програми Олександр Морщавка.