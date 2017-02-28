"Еспресо" запускає дві нові економічні програми

Телеканал «Еспресо» розпочинає весняний сезон прем'єрами двох нових програм «Як розбагатіти» і «Тендерна Україна».
Про це повідомляє прес-служба каналу.
З вівторка, 28 лютого, телеканал запускає новий проект «Тендерна Україна», присвячений тендерний закупівлям. Програма виходитиме щовівторка о 13.40.
4 березня глядачі «Еспресо» побачать нову програму «Як розбагатіти», у якій зможуть отримати поради і рекомендації, історії зі світу грошей. В ефір програма вийде о 16.30.
Ведучий проекту - екс-заступник голови НБУ, економіст Олександр Савченко. До себе у програму він запрошуватиме топ-менеджерів провідних компаній, підприємців та економістів.
«Мабуть немає такої людини, яка б не хотіла стати заможною. Але не кожен знає, з чого варти почати, яких помилок варто уникати, щоб розбагатіти і стати успішним», - сказав редактор програми Олександр Морщавка.