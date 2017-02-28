Естонія готова протистояти фейковим новинам з Росії, - прем’єр

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що його країна цілком здатна протистояти фейковим новинам, які розповсюджує Росія, пише Reuters.

Агенція нагадує, що початку цього місяця НАТО звинуватив Росію, у неправдивому повідомленні про зґвалтування німецькими солдатами громадянки Литви.

За словами прем'єр-міністра, інформаційних атак з боку РФ щодо1000 військовослужбовців з Великої Британії, Франції та Данії, які почнуть прибувати в прибалтійські країни в березні, буде більше, проте його країна готова.

"Ми сьогодні багато робимо... посилюємо стратегічні комунікації всередині країни, в уряді", – сказав він.

"Фейкові новини не мають значного впливу на наше суспільство. Я сподіваюся і впевнений, що ми готові протистояти такого роду фальшивим повідомленням і фейковим новинам", – додав глава естонського уряду.

За словами розвідка Естонії очікує посилення російської активності, у 2017 році за такими темами: розгортання військ НАТО; головування Естонії в Європейському Союзі у другому півріччі; місцеві вибори у країні, які відбудуться у жовтні; і російські військові навчання під кодовою назвою "Захід".

Нагадаємо, що Трамп допустив збільшення фінансування Пентагону на $84 млрд.