ФФУ заморозила фінансування своєї структури на Волині, - ЗМІ

Федерація футболу України заморозила фінансування федерації футболу Волині (ФФВ) через порушення статутних норм, повідомляє Sport Arena.

За інформацією порталу, рішення прийнято на засіданні виконкому про тимчасове виключення ФФВ з колективних членів ФФУ.

Повідомляється, що Федерація футболу України не перераховує кошти на статутну роботу волинської структури і чекає виправлення ситуації з неправомірним скликанням позачергової Конференції та пояснень про несправедливе фінансування районних федерацій.

За даними сайту, минулого тижня у Луцьку зібрався виконком ФФВ, учасники якого рекомендували виключити з виконкому ФФУ Олександра Жуматія. Останній розповів про проблеми керівництву федерації та попросив керівництво ФФУ змінити рішення про виключення ФФВ з лав ФФУ.

За інформацією Sport Arena, в найближчі дні представники волинської структури разом з головою ФФВ Віталієм Кварцяним вирушать до Києва для вирішення конфлікту.