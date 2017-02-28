Глава СОТ закликає Трампа відмовитись від торговельних війн

Голова Світової організації торгівлі (СОТ) Роберто Азеведо застеріг президента США Дональда Трампа від торговельних війн.

Про це він заявив в інтерв’ю Bild, передає видання n-tv.

"Без торгівлі Америка ніколи не буде великою знову. Якщо ми вступимо в торговельну війну, наслідки будуть катастрофічні" - заявив Азеведо.

На його думку, запровадження ввізних мит та інших торговельних бар'єрів передусім вдарить по Німеччині.

Водночас Трампу замість того, щоб запроваджувати торговельні бар'єри, можна було б посилити компанії та підприємства США інвестиціями в освіту, вважає глава СОТ.

Крім того, він розкритикував наростаючий у світі скепсис щодо вільної торгівлі.

"Проблема в ірраціональному підході до питання. Занадто багато почуттів і за надто мало фактів у грі" - зазначив Азеведо.

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