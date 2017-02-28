Глави МЗС Британії та Польщі завтра приїдуть до Києва

Міністри закордонних справ Польщі та Великої Британії Вітольд Ващиковський і Борис Джонсон у середу, 1 березня, відвідають з візитом Україну.

Про це повідомили у прес-службі посольства республіки Польща в Україні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Завтра відбудеться візит міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського спільно з міністром закордонних справ Великобританії Борисом Джонсоном", - повідомили у прес-службі посольства.

У посольстві зазначили, що на порядку денному розглядатиметься питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі, стан з правами людини в тимчасово окупованому Росією Криму, тривалий процес реформ, відносини Україна-ЄС, а також перспективи переговорного процесу в "Нормандському форматі".

У польській амбасаді також розповіли, що у міністрів заплановані зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, проте спільна заява для преси очікується лише за підсумками зустрічі глав дипломатичних відомств трьох країн.