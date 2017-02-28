Гройсман: Через блокаду Донбасу можуть зупинитися підприємства і теплові організації

Через економічну блокаду окупованих районів Донбасу можуть зупинитися українські підприємства і теплові організації
Про це Гройсман заявив під час наради з представниками металургійного комплексу і тепловиками, передає Twitter прем'єра.
"Внаслідок блокади можуть бути зупинені підприємства, теплові мережі. Від заполітизованих дій можуть постраждати звичайні українці", - заявив Гройсман.
За його словами, через обмеження поставок вугілля і компонентів для металургійної галузі в деяких містах може бути зупинене теплопостачання.
Також під загрозою питання електричної енергії і економіка.
Джерело: День