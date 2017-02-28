Гройсман: Через блокаду Донбасу можуть зупинитися підприємства і теплові організації

Через економічну блокаду окупованих районів Донбасу можуть зупинитися українські підприємства і теплові організації

Про це Гройсман заявив під час наради з представниками металургійного комплексу і тепловиками, передає Twitter прем'єра.

"Внаслідок блокади можуть бути зупинені підприємства, теплові мережі. Від заполітизованих дій можуть постраждати звичайні українці", - заявив Гройсман.

За його словами, через обмеження поставок вугілля і компонентів для металургійної галузі в деяких містах може бути зупинене теплопостачання.

Також під загрозою питання електричної енергії і економіка.