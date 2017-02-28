Індія зацікавилася прямим авіасполученням з Україною

Посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті заявляє про те, що Індія зацікавлена у відновленні прямого авіасполучення з Україною.

Про це він повідомив на прес-конференції, передають Українські новини.

"До 2014 року у нас було пряме авіасполучення, яке успішно функціонувало протягом 2 років. Ми очікуємо, що проблема вирішиться, і таке авіасполучення буде відновлено", - сказав посол.

Він зазначив, що кілька місяців тому він спілкувався з одним із керівників української авіакомпанії, і той, за його словами, розглядає таку можливість.

Посол зазначив, що приватні авіакомпанії в Індії також зацікавлені у відновленні прямого авіасполучення з Україною.

Раніше Бхарті заявив про те, що близько 21 тис. громадян України відвідали Індію в туристичних цілях в 2016 році.