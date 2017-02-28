Кабмін хоче скасувати регулювання цін на соціально значущі продукти

Кабмін хоче відмовитися від регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, націнка на які не могла перевищувати 15 %.

Про це йдеться в проекті постанови Кабінету міністрів, який оприлюднило Мінекономрозвитку.

Планується, що проект, який не потребує погодження в парламенті, затвердить на своєму засіданні Кабмін.

Кабінет міністрів запровадив держрегулювання цін на 15 категорій товарів понад 20 років тому. До них належать борошно, хліб і хлібобулочні вироби, макаронні вироби, крупи, рис, яловичина і свинина, м'ясо птиці, курятина, ковбаса варена, коров'яче молоко, масло вершкове і соняшникова, сир, курячі яйця, цукор і овочі. Націнка виробників на них не могла перевищувати 15 %.

Скасування цієї норми міністерство пояснює тим, що наявне цінове регулювання є неефективними.

До такого висновку в міністерстві прийшли після трьохмісячного пілотного проекту з тимчасового призупинення дії державного регулювання цін.