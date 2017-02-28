Качинський звинувачує Туска в порушенні принципів ЄС

Лідер керівної партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослав Качинський вважає, що нинішній президент Європейської ради, польський політик Дональд Туск порушує засадничі принципи ЄС.

Про це пише Wprost.

"Я хотів би тільки сказати, що Дональд Туск – це політик, який порушує елементарні правила ЄС, адже представник вищого керівництва ЄС у жодному разі не повинен порушувати правил нейтралітету, якщо мова йде про внутрішні відносини в державах ЄС", – наголосив Качинський

За словами лідера керівної польської партії "Дональд Туск напряму підтримує опозицію, саме ту опозицію, яка сама себе називає тотальною і яка в той же час не приховує, що хоче повалити уряд, методами, по суті, неконституційними".

Відзначимо, що таким чином, Качинський прокоментував статтю в британському журналі Financial Times, який, зокрема, написав, що прем'єр-міністр Польщі Беата Шило перевіряла, чи підтримають вони Яцека Саріуша-Вольського, якого, начебто, "ПіС" хоче висунути на посаду президента Євроради від Польщі.

"Це в даний момент рівень спекуляції. Я не буду їх коментувати", – відзначив Качинський і вкотре наголосив на тому, що Туск не матиме підтримки нинішньої польської влади.

"Будь-хто, хто порушує правила (тобто, норми і принципи ЄС - ред.), не може бути головою Європейської і в жодному разі не може розраховувати на нашу підтримку...", – наголосив лідер "ПіС".