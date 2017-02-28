Клімкін: В окупованому Криму хочуть знищити ідентичність українців

В окупованому Криму відбуваються систематичні порушення прав людини, тому туди треба забезпечити доступ міжнародних організацій для здійснення моніторингу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ході виступу на 34-й сесії Ради ООН з прав людини в Женеві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Окупаційна влада робить систематичні порушення прав людини, вони прагнуть знищити ідентичність українців і корінних жителів півострова – кримських татар", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що в Криму має бути дозволено постійна присутність міжнародних організацій, включаючи ООН, Рада Європи та ОБСЄ, що сприятиме моніторингу за дотриманням прав людини, а також зможе позитивно впливати на те, щоб окупаційна влада дотримувалися свої зобов'язання з міжнародного праву.

"Не дивлячись на триваючу зовнішню агресію, Україна встала на шлях всеосяжних реформ. Подальші кроки по реалізації порядку денного реформ в області прав людини є невід'ємною частиною цієї роботи, яка включає в себе реалізацію Національного плану дій - в тісній співпраці з громадянським суспільством і при наданні технічної допомоги з боку міжнародних організацій, включаючи ООН", - сказав міністр.

Клімкін також нагадав, що з початку російської агресії на Донбасі і в Криму російсько-терористичні угруповання вбили 10 тисяч українців, більше 22 тисяч отримали поранення.