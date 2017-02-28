Клімкін відвідає Туніс з робочим візитом

У Тунісі ближчим часом відбудуться політичні консультації із зовнішньополітичним відомством України. Також відбудеться візит глави МЗС України Павла Клімкіна до Республіки Туніс у цьому році.

Про це було домовлено під час зустрічі глави МЗС України Павла Клімкіна із міністром закордонних справ Республіки Туніс Хмейсом Джінаві, передає прес-служба МЗС.

Як повідомили у прес-службі МЗС, міністри домовились інтенсифікувати відносини на двосторонньому рівні, зокрема, посилити політичний діалог та розширити торговельно-економічне співробітництво.

“Було узгоджено проведення в Тунісі ближчим часом політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами обох країн, а також здійснення візиту Павла Клімкіна до Республіки Туніс у цьому році”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними МЗС, сторони обговорили перспективи лібералізації візового режиму для громадян України, а також відкриття диппредставництва Тунісу в нашій країні.

Окрема увага, за даними прес-служби, була приділена співробітництву в рамках Організації ісламського співробітництва.

Також Клімкін докладно поінформував свого туніського колегу про нинішню ситуацію на Донбасі та триваючу підтримку з боку РФ незаконних збройних формувань в цьому регіоні. У свою чергу, Хмейс Джінаві поінформував про ситуацію в північному регіоні Африки, зокрема, в контексті врегулювання політичної кризи в Лівії.