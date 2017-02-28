КМДА закликає водіїв не користуватися Шулявським мостом та прилеглими вулицями

Влада Києва звернулась до водіїв з проханням не користуватися Шулявським мостом та прилеглими вулицями для проїзду у зв’язку з обвалом частини конструкцій мосту, який стався напередодні.

Крім того, на сторінці Департаменту транспортної структури КМДА у Facebook зазначається, що столична влада просить водіїв по можливості скористатися наземним та підземним громадським транспортом.

У КМДА також запропонували схему об’їзду закритої ділянки.

Зокрема, водіям, які планували їхати вулицею Довженка, рекомендують скористатися вулицею Дегтярівською, а тим, хто зазвичай їде вулицею Гетьмана, радять звернути на Борщагівську.

Нагадаємо, що вчора у Києві обвалився Шулявський міст.