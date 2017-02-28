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Китай і РФ заблокували санкції ООН проти Сирії

28 лютого, 2017 - 20:49
Фото Reuters

Представники Росії та Китаю заблокували резолюцію Радбезу ООН щодо запровадження санкцій проти уряду Сирії за використання хімічної зброї проти військ опозиції, повідомляє Reuters.

Агенція відзначає, що для Росії таке рішення стало вже шостим вето на рішення Ради Безпеки ООН щодо Сирії.

"Росія заявила, що голосування по резолюції, підготовленій Францією і Великою Британією, завдасть шкоди мирним переговорам між ворогуючими сирійськими сторонами, які розпочалися в Женеві минулого тижня під егідою ООН", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що дев'ять членів Радбезу проголосували за резолюцію, запропоновану Францією і Британією.

Також проти резолюції проголосувала Болівія, в той час як Ефіопія, Єгипет і Казахстан утрималися.

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