Мер Києва після обвалу Шулявського шляхопроводу звільнив свого заступника

Київський міський голова Віталій Кличко звільнив за незадовільну роботу заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака, а також голову Солом’янського району Максима Шкуро, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.

Як зазначається, причиною звільнень стало "недбале ставлення до розв’язання проблем, які є в районі".

"Підписати це рішення має Президент, бо він узгоджує призначення і звільнення глав районів. Але таке подання на звільнення я йому сьогодні спрямую", - наголосив В.Кличко.

Кадрові рішення В.Кличко ухвалив після обвалення частини пішоходної консолі Шулявського шляхопроводу, додали у прес-службі.

Нагадаємо, 27 лютого ввечері обвалилася частина Шулявського шляхопроводу.

Мер Києва В.Кличко заявив, що міст не було визнано аварійним.