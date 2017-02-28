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Міноборони проведе розслідування щодо фактів поганого харчування військових на Львівщині

28 лютого, 2017 - 16:15
Фото з архіву "Дня"

Міністерство оборони проведе службове розслідування щодо фактів незадовільного харчування військовослужбовців у Львівській області.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, повідомляє прес-центр Міністерства.

Розслідування вирішили провести через  поширення інформації стосовно того, що у військовій частині, дислокованій у Самборі Львівської області, військових годують неналежним чином. Таким чином до військової частини вже виїхали представники Міністерства для перевірки. 

Тим часом у відомстві стверджують, що саме компанія ТОВ "Геус-груп"  надає послуги з харчування військовим Львівщини. 

"За рішенням Міністра оборони генерала армії України Степана Полторака спеціальні мобільні групи представників Міністерства перевірять усі військові частини, у яких надає послуги з харчування ТОВ "Геус-груп". Міністр оборони звернувся до головного військового прокурора України з метою порушення карної справи щодо зазначених фактів та покарання винних", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що в Міноборони завили про те, що Україна може купити військові кораблі на вторинному ринку Заходу.

Джерело: День
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