Міноборони проведе розслідування щодо фактів поганого харчування військових на Львівщині

Міністерство оборони проведе службове розслідування щодо фактів незадовільного харчування військовослужбовців у Львівській області.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, повідомляє прес-центр Міністерства.

Розслідування вирішили провести через поширення інформації стосовно того, що у військовій частині, дислокованій у Самборі Львівської області, військових годують неналежним чином. Таким чином до військової частини вже виїхали представники Міністерства для перевірки.

Тим часом у відомстві стверджують, що саме компанія ТОВ "Геус-груп" надає послуги з харчування військовим Львівщини.

"За рішенням Міністра оборони генерала армії України Степана Полторака спеціальні мобільні групи представників Міністерства перевірять усі військові частини, у яких надає послуги з харчування ТОВ "Геус-груп". Міністр оборони звернувся до головного військового прокурора України з метою порушення карної справи щодо зазначених фактів та покарання винних", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що в Міноборони завили про те, що Україна може купити військові кораблі на вторинному ринку Заходу.