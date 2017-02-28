МВФ спростовує інформацію про відтермінування переговорів з Україною

МВФ спростував інформацію про відстрочку переговорів з Україною щодо наступного траншу.

Про це повідомила прес-служба МВФ, передає "Голос Америки".

"Досягнуто значного прогресу в ухваленні рішень, які були умовою завершення третього перегляду з боку МВФ. Триває обговорення питань, що лишились", - йдеться у повідомленні фонду.

МВФ сподівається, що всі питання, які лишаються неузгодженими, будуть вичерпані вже незабаром.

"Ми сподіваємось наступного тижня запропонувати Раді директорів завершення перевірки", - повідомляє прес-служба організації.

Прес-служба МВФ відмовилась коментувати можливу відставку Валерії Гонтарєвої з посади глави Національного банку України.

"Ми не коментуємо чутки", - сказано у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у порядку денному засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 6 березня 2017 року, питання подальшого фінансування України відсутнє.