На Херсонщину частково переїжджає 57 бригада ЗСУ

57 окрема мотопіхотна бригада Збройних Сил України розширює свою присутність у кількох регіонах. Таку заяву днями зробив голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв. «Юридично бригада знаходитиметься у Кропивницькому, але за фактом – вона вже у нас. Ми взяли над нею шефство. Бригада базуватиметься у двох областях – Запорізькій і Херсонській. Але більша частина підрозділів все ж буде на території нашого регіону», – заявив Гордєєв.

За його словами, в залежності від завдань військового командування, на Херсонщині буде перебувати на постійній основі від 4 до 7 тисяч військовослужбовців 57-ї бригади. Такі зміни дозволять зміцнити обороноздатність Херсонщини та підвищать мотивацію місцевого населення вступати до ЗСУ на контрактній основі, переконані в обласній владі.

Для розміщення такого контингенту військових у Херсонській області до кінця 2017 року збираються облаштувати три військових містечка. «Ці містечка матимуть навчальні та тренувальні бази, місця для розміщення техніки, казарми тощо. Деякі будівлі, в яких плануємо розмістити військових, вже готові до експлуатації. Деякі потрібно реконструювати», – прокоментував заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан. Облаштувати військові містечка для бригади з Кропивницького планують у трьох місцях: у Херсоні, Генічеському та Олешківському районах області.

«Я вважаю, що визначення місць дислокації 57-ї окремої мотопіхотної бригади – перемога для нас. По-перше, жителі регіону відчують, що Збройні сили з нами. По-друге, це спричинить за собою економічне зростання. Це близько 5 тисяч осіб, які будуть отримувати високу заробітну плату, і будуть тут платити податки. Тут житимуть їхні сім'ї, а значить – це потреба в житлі. У нас є спеціальна програма будівництва, і вже є перший досвід – до кінця минулого року ми здали в експлуатацію багатоквартирний будинок у Білозерці, де своє житло отримали і військові», – говорить Вадим Чабан.

Довідка «Дня»: 57 окрема мотопіхотна бригада Збройних Сил України сформована в 2014 році на основі окремих мотопіхотних батальйонів і підпорядковується оперативному командуванню «Південь» сухопутних військ ЗСУ. З моменту створення бригада виконує бойові завдання в зоні проведення АТО.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон