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На Сицилії почалося виверження найбільшого в Європі вулкану

28 лютого, 2017 - 16:55
Фото Reuters

Після восьми місяців затишшя прокинувся найбільший в Європі вулкан Етна. Він викидає стовпи попелу й іскор, чутно вибухи,повідомляє La Repubblica

Національний інститут геофізики і вулканології (INGV) оголосило сьогодні "помаранчеве" попередження для літаків, які можуть наражатися на ризик через стовпи попелу у небі, які вивергає вулкан.

INGV має навколо Етни десятки сейсмічних, геохімічних, GPS і відеостанцій. Протягом декількох тижнів Інститут відзначав збільшення внутрішнього тремору магматичних протоків.

Кратер, через який іде виверження, є відносно новим: він розташований між двома конусами на південному сході кратера і відкритий на початку 2015 року. Навколо цього кратера також спостерігалися фумароли до 600 градусів.

Джерело: День
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