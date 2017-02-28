На Сицилії почалося виверження найбільшого в Європі вулкану

Після восьми місяців затишшя прокинувся найбільший в Європі вулкан Етна. Він викидає стовпи попелу й іскор, чутно вибухи,повідомляє La Repubblica.

Національний інститут геофізики і вулканології (INGV) оголосило сьогодні "помаранчеве" попередження для літаків, які можуть наражатися на ризик через стовпи попелу у небі, які вивергає вулкан.

INGV має навколо Етни десятки сейсмічних, геохімічних, GPS і відеостанцій. Протягом декількох тижнів Інститут відзначав збільшення внутрішнього тремору магматичних протоків.

Кратер, через який іде виверження, є відносно новим: він розташований між двома конусами на південному сході кратера і відкритий на початку 2015 року. Навколо цього кратера також спостерігалися фумароли до 600 градусів.