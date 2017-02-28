На Волині представили проект "Герої серед нас"

У Волинській обласній держадміністрації представили добірку фотографій волинян, які відстоювали українську територіальну цілісність у ході неоголошеної війни на сході. 17 фотопортретів воїнів, які воювали чесно і героїчно, вперше побачили лучани минулого року, 14 жовтня, під час виставки у міському Палаці культури «Просвіта». Нині ж їх видали у поліграфічному виконанні форматом А5, автором знімків є заслужений журналіст України Валерій Мельник.

Він каже, що задум представити героїв виник після печальних, власне, подій, коли у Луцьку могли хоронити загиблих на сході земляків кожного тижня, а Волинь загалом втратила у цій неоголошеній війні понад 150 воїнів і продовжує втрачати, не гірших, а кращих. Громада зустрічала загиблого на колінах, проводжали зі сльозами і під звуки «Плине кача», а потім хлопці поверталися з фронту живими, і – не завжди знаходили підтримку.

Ось і нині, під час представлення проекту «Герої серед нас», розповіли, що в одній з військових частин не бажають продовжувати контракт з медиком, який не один десяток бійців врятував від смерті, виніс із поля бою. У цій ситуації буде розбиратися голова Волинської ОДА Володимир Гунчик. Але, як вважає і він, і автор проекту Валерій Мельник, наразі суспільство вкрай потребує не жертв, а героїв, не тільки загиблих, а найперше – уваги і до живих. Тому комплект фотопортретів воїнів видано тисячним тиражем, їх розішлють у школи, клуби, сільради, аби суспільство могло більше дізнатися про них, і аби молоді було брати з кого приклад. Вшанування людей, які чесно виконали свій солдатський та громадянський обов’язок – це, образно кажучи, обов’язок суспільства.

Працювати над створенням фотозбірки, каже Валерій Мельник, було дуже непросто. Воїни, яких представили районні спілки ветеранів цієї неоголошеної війни, мають різний вік, різний військовий досвід. Вадим Ваврищук керував обороною вишки на Донецькому летовищі, Олександр Пугач – механік-водій танка, котрий у перші дні війни вступив у бій з російськими танками, загнав їх у болото, а опісля один притягнув у розташування українських військових. Артур Завальний пройшов Майдан і з нього за першим покликом відправився захищати Україну на схід. Богдан Пташник, журналіст із Каменя-Каширського, також на самому початку військових дій став добровольцем, простим солдатом служив у батальйоні «Донбас», був важко поранений під Карлівкою, нині керує об’єднанням ветеранів АТО. У Волинській ОДА переконані, що такі фотодобірки – стенди пошани – потрібно зробити і з ветеранів кожного району області.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк