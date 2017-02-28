На Закарпатті викрили офшорну оборудку на $7 млн

Правоохоронці на Закарпатті викрили схему виведення за кордон через офшорні рахунки іноземних держав $7 млн.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Слідчі з'ясували, що посадові особи підприємства, щоб отримати кредит у банку, надали документи з завищеною вартістю майна. Відповідно до документів його вартість становить $7 млн, а фактично - $1 млн. Під заставу обладнання посадовці отримали кредитні кошти, а в подальшому звернулися ще до однієї фінансової установи, де також отримали кредит. Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, в тому числі, російських.

Правоохоронці провели обшуки на території підприємства, під час яких вилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через які вивели $7 млн, та виробниче обладнання.