Віднайшовши героїчний життєвий ідеал, нація не боїться вже ніяких фізичних ударів.
Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

Нацбанк надав Ощадбанку статус уповноваженого банку

28 лютого, 2017 - 13:27
Фото Руслана Канюки, "День"

Ощадбанк є першим банком України, який зможе здійснювати операції із запасами готівки Національного банку України за дозволами останнього.

Про це йдеться у повідомленны НБУ.

Окрім того, Ощадбанк забезпечуватиме банки регіону готівкою та прийматиме від них надлишки.

Таким чином, Національний банк України делегуватиме частину функцій, які він сьогодні виконує в регіонах, іншим учасникам ринку – банкам, в рамках реалізації Концепції організації готівкового обігу в Україні .

Це дозволить поступово перейти від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу, що наразі існує в Україні, на делеговану модель.

 
    
Джерело: День
          
  • 

    • 









    




    

  





  

                
    

      
 










Новини партнерів 

Loading...