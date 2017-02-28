Нацбанк надав Ощадбанку статус уповноваженого банку

Ощадбанк є першим банком України, який зможе здійснювати операції із запасами готівки Національного банку України за дозволами останнього.

Про це йдеться у повідомленны НБУ.

Окрім того, Ощадбанк забезпечуватиме банки регіону готівкою та прийматиме від них надлишки.

Таким чином, Національний банк України делегуватиме частину функцій, які він сьогодні виконує в регіонах, іншим учасникам ринку – банкам, в рамках реалізації Концепції організації готівкового обігу в Україні .

Це дозволить поступово перейти від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу, що наразі існує в Україні, на делеговану модель.