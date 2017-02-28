NASA тестує надзвуковий пасажирський лайнер (відео)

NASA спільно з Lockheed Martin, проводить випробування двигунів і аеродинамічних властивостей літака X-Plane, швидкісного транспорту майбутнього.

Про це повідомляє "Популярная механика".

"NASA і компанія Lockheed Martin починають перші швидкісні випробування в аеродинамічній трубі безшумних Supersonic Technology (QueSST) X-Plane, спроектованих в Науково-дослідному центрі Гленна в Клівленді", - зазначається в публікації.

Як зазначається, агентство випробовує модель X-plane в масштабі 1:10 в спеціальних аеродинамічних установках Glenn's 8'и 6' Supersonic Wind Tunnel. Протягом наступних восьми тижнів інженери протестують літак у вітровому діапазоні від 0,3 до 1,6 Маха (приблизно від 240 до 1500 км/год), щоб зрозуміти аеродинамічні особливості та аспекти рухової системи. NASA вважає, що літак QueSST X-plane зможе здійснювати надзвукові перельоти вже в найближчому майбутньому.

"Ми виміряємо навантаження на всіх напрямках, щоб переконатися, що літак буде впевнено почуватися в повітрі за будь-яких умов", - говорить авіакосмічний інженер Рей Кастнер, під керівництвом якого і проходять випробування.

Іншим важливим аспектом є перевірка того, що потік повітря на надзвуковий швидкості надходить в рухову систему м'яко і рівно, не викликаючи збоїв. Аеродинамічні труби в центрі Гленна підходять для цього якомога краще.

Недавні дослідження показали, що ударні звукові хвилі, які літак створює, переходячи в надзвуковий режим, можна генерувати так тихо, що на землі і в самому літаку їх навряд чи хтось почує. За словами Пітера Лосіфідіса, менеджера програми QueSST в Lockheed Martin Skunk Works, унікальний дизайн літака дозволяє виробляти не один потужний і гучний, а кілька куди більш тихих звуків ударів, що й призводить до досягнення бажаного результату.

Випробування, як очікується, триватимуть до середини 2017 року. Коли фінансування проекту буде схвалено, агентство збирається влаштувати ще кілька конкурсів (попередній якраз і виграли Lockheed Martin) на виготовлення та випробування остаточної демонстраційної версії літака.