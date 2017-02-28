ООН повідомляє про гуманітарну кризу в Мосулі

Організація Об'єднаних Націй повідомляє про кризову гуманітарну ситуацію в іракському місті Мосул, де тривають бої за звільнення території з-під контролю терористичної організації ІД.

Про це йдеться в повідомленні Центру новин ООН.

"В ООН вкрай стурбовані гуманітарною ситуацією в західній частині іракського міста Мосул і долею мешканців цього району, де триває військова операція зі звільнення його від бойовиків ІДІЛ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), в цій частині міста, деякі райони якого все ще утримуються бойовиками ІД, налічується приблизно 750 тисяч жителів.

"Доступ до достовірної інформації про ситуацію на заході Мосула обмежений. Співробітникам ВПП вдалося зв'язатися з сім'ями, які знаходяться в межах міста. Вони повідомляють, що продукти харчування дуже дорогі і їх важко знайти. Через активізацію бойових дій жителі міста бояться залишати свої будинки, що також обмежує їх можливості придбати продукти харчування хоча б для дітей", - характеризували ситуацію в ООН.

При цьому підкреслюється, що самі жителі називають ситуацію "неймовірно важкою".

"Там немає ні їжі, ні чистої води, ні газу для опалення, ні ліків, люди позбавлені будь-яких послуг. Співробітники ВПС відстежують ситуацію вздовж лінії фронту і готові негайно, як це тільки буде можливо, приступити до надання продовольчої допомоги нужденним", - відзначили в ООН.

Директор ВПП в Іраку Саллі Хейдок звернувся із закликом до всіх сторін конфлікту негайно забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ до всіх іракців, які потребують допомоги гуманітарних організацій.

Нагадаємо, що армія Іраку ввійшла до західної частини Мосула.