Південна Корея закликає призупинити членство КНДР в ООН

Південна Корея закликала у вівторок до "колективних заходів" проти Північної Кореї, в тому числі до можливого призупинення членства країни в ООН, зазначивши, що застосування хімічної зброї для вбивства зведеного брата північнокорейського лідера було "тривожним сигналом".

Про це повідомляє Reuters.

"Всього кілька грамів VX достатньо для масового вбивства", - наголосив міністр МЗС Південної Кореї Юн Бен Се.

За його словами, такі дії є тривожним сигналом для світу.

"У Північної Кореї, як повідомлялося, не грами, а тисячі тонн хімічної зброї, в тому числі VX по всій країні... Недавнє вбивство є тривожним сигналом для всіх нас щодо можливостей хімічного озброєння Північної Кореї і її наміру насправді використовувати його", - підкреслив глава зовнішньополітичного відомства.

Він також додав, що "держави можуть посилатися на Конвенцію про хімічну зброю, оскільки використання таких речовин є порушенням норм міжнародного права".

Міністр зазначив, що після того, як уряд Малайзії оприлюднить результати свого розслідування, Раді Безпеки ООН і державам-учасницям Конвенції про хімічну зброю слід поставитися до справи як до "високопріоритетної" та "вжити колективних заходів".

"Це може бути здійснено у формі призупинення прав і привілеїв Північної Кореї як члена ООН", - сказав він, назвавши КНДР "серійним порушником правил".

Раніше поліція Малайзії заявила, що смерть брата лідера КНДР настала в результаті отруєння токсином VX, що входить до категорії бойових отруйних речовин. Такого висновку експерти дійшли, проаналізувавши речовину, що залишилася на обличчі й очах загиблого.