Понад 8 тисяч мирних жителів покинули західний Мосул за тиждень

Відтоді як іракські урядові війська розпочали минулого тижня наступ, щоб взяти під контроль західну частину Мосула, де перебувають бойовики ІДІЛ, близько 8 цивільних втекли з цієї частини міста та навколишніх сіл.

Про це йдеться у заяві Агентства ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), оприлюдненій у вівторок, 28 лютого, передає The Associated Press.

Агентство повідомило про розширення таборів для переміщених осіб, щоб впоратися зі збільшенням числа тих, хто втікає з Мосула.

Люди, які втікають із західної частини Мосула "часто виснажені і зневоднені", - йдеться в заяві агентства.

Правозахисники попереджають, що близько 750 тисяч мирних громадян, які залишаються в західному Мосулі, перебувають у відчаї, оскільки лінії постачання були відрізані, зокрема, на трасі з Мосула в сусідню Сирію.

Нагадаємо, що ООН повідомляла про гуманітарну кризу в Мосулі.