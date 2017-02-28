П'ята місія канадських лікарів для допомоги пораненим бійцям АТО прибула в Україну (відео)

Вже вп'яте канадські хірурги – 25 спеціалістів – прилетіли в Україну та оперуватимуть бійців АТО у Головному військовому шпиталі, повідомляє "5 канал".

Нині готують до операцій 42 пацієнтів.

Під час передопераційного огляду демобілізований військовослужбовець Капітон Лі зовсім не нервує – для нього це хірургічне втручання п'яте. Мінно-вибухового поранення чоловік зазнав у Широкиному, у травні 2016-го. На нозі в нього протез, праве око не бачить.

Уже в операційній навкруги Капітона збирається медична команда з понад десяток осіб. Більшість із них канадці. Загалом до України з-за океану прилетіли 25 медиків. Один із них – хірург Олег Антонишин. Його батьки переселилися зі Львова до Канади ще до народження сина.

"Всі волонтери, що приїхали з Канади, і медсестри, і медбрати – ніхто не оплачений тут. Безкоштовно приїхали в Україну, бо відчувають такий обов'язок допомогти", – розповідає канадський щелепно-лицевий хірург Олег Антонишин.

До операції також готується Андрій Усач. Під час попередньої місії чоловікові вже оперували щелепу. Нині знадобилося повторне втручання. Лікується Андрій від літа 2014-го. Поранення отримав при обороні Луганського аеропорту. "Вся ліва сторона з залізяками. Бо в щелепі стоїть пластина. В руці дві пластини. Нога – протез", – каже дружина Світлана Усач.

Це вже п'ята місія канадських лікарів. Цьогоріч уперше до них долучилися представники військ НАТО в Європі. Один із них – капітан медичної служби армії США Андрій Сидоренко. Народився він у Києві, але 17 років тому переїхав до Сполучених Штатів Америки.

"Четверо клінічних фахівців приїхали з госпіталю, який базується в Ландштуль – це Німеччина. А двоє приїхали з Командування медичною службою армії Сполучених Штатів у Європі. Ми хочемо вивчити потреби України і за можливості теж допомогти", – наголошує Сидоренко.

Чергова місія заокеанських лікарів відбудеться за півроку. Під час попередніх візитів вони зробили майже 250 операцій. Ще 42 запланували на цей тиждень. У Головному військовому госпіталі канадські лікарі поранених бійців та учасників Революції гідності оперуватимуть упродовж тижня.