РФ в окупованому Криму використовує українські кораблі на запчастини, - ЗСУ

Кораблі ВМС України, які залишились в оекпованому Криму, використовуються як донори для російських суден.

Про це заявив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко, повідомляє "5 канал".

"Українські кораблі стоять окремо, їх виділили як техніку іноземної держави, але за нашими даними, вони існують як донори. Їх розкомплектовують. Ми маємо певні дані щодо коефіцієнту готовності Чорноморського флоту, як бачите, у них постійно курсує "сирійський експрес". Великі десантні кораблі постійно йдуть на перехід моря. І той же наш "Костянтин Ольшанський", такий же проект як 775, він використовується як корабель-донор. Ті ж "Тернопіль", "Луцьк" використовуються для їхніх малих протичовнових кораблів, тих, які зараз несуть, як говорять, вахту в районі наших газових родовищ", - каже Воронченко.

Він впевнений, що дипломатичними зусиллями і зусиллями міжнародної спільноти можна добитися від Росії компенсації у грошовому еквіваленті, або ж повернення кораблів.

Нагадаємо, що російський фрегат з окупованого Криму відправився до берегів Сирії.