Росіяни в окупованому Криму можуть висунути Умерову нові обвинувачення, - адвокат

Російські слідчі в окупованому Криму можуть висунути заступнику голови Меджлісу кримських татар Ільмі Умерову нові обвинувачення.

Про це заявив адвокат Умерова Микола Полозов, передає 112 Україна.

"Умерова нещодавно викликали до ФСБ і демонстрували ще один відеоролик з його висловлюваннями. Сподіваюся, новий епізод не буде висуватися. Ініціатива в руках слідчого, він може як приступити до завершення справи та передачі для ознайомлення Умерову та захисту, так і пред'явити новий епізод", - сказав Полозов.

Адвокат зауважив, що наразі не має можливості представляти інтереси Умерова, оскільки перебуває в статусі свідка. Наразі всі звинувачення заступнику голови Меджлісу висунуті в справі "публічних закликів до зміни територіальної цілісності РФ".

Нагадаємо, раніше підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" відхилив апеляційну скаргу адвоката Миколи Полозова на постанову про дозвіл ФСБ допитати його як свідка в справі Умерова.