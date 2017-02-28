Семерак: Екоінспекцію реформують за прикладом патрульної поліції

Є домовленість з американською командою, яка готувала реформу патрульної поліції і готова працювати з Мінекології.

Про це розповів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає Еспресо.TV.

"Рішення, яке я ініціюю, це не тільки звільнення керівництва Держекоінспекції, а й ліквідації її як такої. На виконання тих природоохоронних функцій, які повинна виконувати держава, треба створювати новий орган. Це повинна бути інституція моніторингу і контролю. Приблизна назва — Державна природоохоронна служба. До цієї служби треба залучати нових людей. Я проти того, щоб старі інспектори через переатестації переходили працювати в нову природоохоронну службу", - сказав Семерак.

За його словами, у Державній екологічній інспекції був високий рівень корумпованості. Наприклад, на Одещині були випадки, коли інспектори користувалися плавучими лабораторіями, які були більше схожі на яхти люкс-класу.

"В мене є домовленість з американською командою, яка готувала реформу патрульної поліції. Вони готові з нами працювати. Інспектори повинні бути новими людьми з іншою мотивацією. Ми можемо знайти 2,5 тисячі людей, які працюватимуть в цій службі", - додав міністр.