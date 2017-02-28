SpaceX планує організувати політ туристів до Місяця у 2018 році

Американська приватна космічна компанія SpaceX оголосила про плани організувати політ двох туристів до Місяця.

Про це пише BBC.

Засновник і глава компанії Ілон Маск уточнив, що пасажирами космічного корабля стануть не професійні астронавти, а приватні особи, які побажали здійснити космічний політ в якості туристів і вже зробили "значні фінансові вкладення".

При цьому глава SpaceX відмовився назвати імена двох майбутніх космічних туристів, сказавши лише, що вони знайомі один з одним, і що "це не хтось з Голлівуду". Уже в цьому році вони пройдуть необхідну медичну перевірку, після чого почнеться підготовка до польоту.

"Ця програма - можливість для людства повернутися в далекий космос вперше за останні 45 років", - вважає Ілон Маск.

Космічний корабель для цієї подорожі вже проходить випробування і в цьому році зробить, як передбачається, перший непілотований політ.

Маск підкреслив, що плани польоту до Місяця стали можливі завдяки співпраці SpaceX з НАСА.

Перший політ космічного корабля буде непілотований, друге випробування - вже з командою на борту - заплановано на другу декаду 2018 року.

Ілон Маск визнає, що політ до Місяця - це ризикована справа, але запевняє, що майбутні туристи повністю усвідомлюють, на що вони йдуть.

"Звичайно, вони не наївні, а ми, зі свого боку, будемо докладати всіх можливих зусиль, щоб звести ризик до мінімуму. Але він все одно не нульовий", - заявив Ілон Маск.

За задумом SpaceX, корабель з туристами на борту здійснить обліт навколо Місяця, але не буде на нього сідати.

Як розповів Маск, його компанія була готова надати місце на кораблі в першу чергу астронавтам НАСА, якби агентство виявило зацікавленість в такому польоті до Місяця.

Востаннє люди літали до Місяця на початку 1970-х років. Потім НАСА вирішило закрити свою Місячну програму "Аполлон" через її занадто велику вартість.