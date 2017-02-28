Сирійські урядові війська підійшли до Пальміри та готують напад на ІД

Сирійські урядові війська підійшли до околиць міста Пальміра і готують операцію з витіснення у бойовиків терористичного угруповання "Ісламського держави".

Про це повідомляє Associated Press.

Сирійські війська і їхні союзники з ліванського шиїтського угруповання "Хезболла" та іранські радники, знаходяться неподалік західних воріт міста, розташованих приблизно в 5 км від знаменитих Римських руїн.

Повідомляється також, що у вівторок вранці сталися кілька авіанальотів.

Як відомо, сирійський уряд втратив контроль над Пальмірою в грудні, менше ніж за рік після того, як місто було звільнене від екстремістів.

Нагадаємо, що внаслідок теракту на півночі Сирії загинули десятки людей.