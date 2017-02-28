Президент США Дональд Трамп допустив збільшення фінансування Пентагону на $84 млрд, а не на $54 млрд, як раніше повідомляли ЗМІ.

Зокрема, про це Трамп заявив в інтерв'ю каналу Fox, повідомляє РБК.

"Ми плануємо витрачати на армію ще більше коштів, у нас просто немає іншого вибору... Багато і справді думають, що це ($54 млрд - Ред.) величезна купа грошей. Насправді сума може бути ще на $30 млрд більшою", - сказав він.