Трамп звинуватив Обаму в організації витоку інформації в ЗМІ

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму в організації витоку інформації в ЗМІ.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає ЄП.

"Я думаю, що Обама стоїть за цим, тому що його люди точно стоять за цим. Деякі витоки, які ймовірно виходять від цієї групи, справді серйозні, тому що вони стосуються питань національної безпеки", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що вважає Обаму причетним до організації протестів проти Республіканської партії, які пройшли в лютому в багатьох американських містах. За його словами, такі дії з боку Обами були викликані політичною боротьбою.

Нагадаємо, що глава СОТ закликає Трампа відмовитись від торговельних війн.