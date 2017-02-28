У Києві суд заборонив забудову на місці скверу Героїв АТО

Кияни спільно з воїнами АТО зірвали незаконну забудову в Києві, яку планувало розпочати ще оточення Януковича.

Тепер жителі Солом'янського району вимагають від мера столиці офіційного узаконення скверу Героїв добровольчих батальйонів. Він був відкритий ще минулого року біля Батиєвої гори, передає "Газета.ua"

За зверненням місцевих жителів та позовом прокуратури Києва суди першої та другої інстанцій заборонили забудову земельної ділянки у Солом'янському районі столиці поблизу Батиєвої гори, на якій жителі місцевої громади і воїни АТО облаштували сквер імені Героїв добровольчих батальйонів.

Київські господарський та апеляційний господарський суди визнали недійсною угоду про поновлення договору оренди ділянки, підписану у березні 2016 року між Київською міською радою та приватною структурою. Вперше ця земля була відведена приватному товариству ще у 2007 році для будівництва офісно-житлового комплексу. Проте ділянка не використовувалась 9 років і у цієї компанії не було права на поновлення договору оренди, повідомляє столична прокуратура.

В прокуратурі також відзначили: "рішенням Київради ділянка віднесена до території зелених насаджень загального користування, а тому поновлення договору оренди землі, що передбачає її забудову, не відповідає інтересам територіальної громади м. Києва".