У Литві 2 людей засудили за шпигунство для РФ

Окружний суд литовського міста Шауляй засудив за шпигунство колишнього литовського офіцера і громадянина РФ.

Про це повідомляє LRT.lt.

Громадянин Росії Сергій Мойсеєнко був засуджений до 10 років позбавлення волі за шпигунство і незаконне володіння великою кількістю боєприпасів, гранат і вибухівки.

Колишній офіцер ВПС Литви Сергій Пусін був засуджений на 5 років.

За даними слідства, Пусін був завербований розвідкою Росії в 2012 році і до 2014 року передавав відомості про збройні сили Литви та місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Мойсеєнко забезпечував Пусіна технікою для шпигунських дій і платив йому за інформацію від 500 до 1000 євро.

Засуджені перебували під вартою з кінця 2014 року.

Вердикт суду не є остаточним, у засуджених є 20 днів на оскарження вироку а апеляційному суді.