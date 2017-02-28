У НАТО стурбовані закриттям пунктів пропуску на адмінкордоні Грузії та Абхазії

У НАТО стурбовані щодо інформації про закриття двох пунктів пропуску уздовж адміністративного кордону Грузії із самопроголошеною республікою Абхазія.

Про це йдеться у заяві речниці генсека НАТО Оани Лунгеску.

"Закриття цих точок перетину, які щодня використовують сотні городян, матиме негативний вплив на ситуацію на місці і стабільність в регіоні. Це буде обмежувати свободу пересування, позначиться на житті місцевих жителів. Ми закликаємо до перегляду цих заходів, щоб забезпечити свободу пересування для громадян", - йдеться у заяві.

У НАТО нагадали, що вони продовжуєть підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії в її міжнародно визнаних кордонах.

"Ми закликаємо Росію скасувати визнання регіонів Грузії - Південної Осетії і Абхазії, в якості незалежних держав", - зазначила Лунгеску.

Влада Абхазії сьогодні заявила про закриття пунктів пропуску Набакіа і Отобая. Після цього на адмінкордоні між Абхазією та Грузією залишається всього два КПП, причому один із них використовується тільки для технічного обслуговування Інгурської ТЕС.