Віднайшовши героїчний життєвий ідеал, нація не боїться вже ніяких фізичних ударів.
Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

У справі Семени в суді висловили претензії до лінгвістичної експертизи, - адвокат

28 лютого, 2017 - 17:08
Фото з відкритих джерел

У підконтрольному Кремлю Залізничному районному суді Сімферополя закінчилося попереднє судове засідання у справі кримського журналіста, автора «Радiо Свобода» Миколи Семени.

Наступне засідання по суті призначено на 20 березня, о 14.00, передає «Радіо Свобода».

«Адвокат Сабінін подав клопотання про повернення справи для виправлення помилок слідства. Головні претензії висувалися до лінгвістичної експертизи. На думку адвоката, експерт давав юридичну оцінку тексту Семени, що неприпустимо», - йдеться в повідомленні.

Джерело: Радіо Свобода
Новини партнерів
Loading...