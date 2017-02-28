У справі Семени в суді висловили претензії до лінгвістичної експертизи, - адвокат

У підконтрольному Кремлю Залізничному районному суді Сімферополя закінчилося попереднє судове засідання у справі кримського журналіста, автора «Радiо Свобода» Миколи Семени.

Наступне засідання по суті призначено на 20 березня, о 14.00, передає «Радіо Свобода».

«Адвокат Сабінін подав клопотання про повернення справи для виправлення помилок слідства. Головні претензії висувалися до лінгвістичної експертизи. На думку адвоката, експерт давав юридичну оцінку тексту Семени, що неприпустимо», - йдеться в повідомленні.