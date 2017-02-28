У ЄП ініціюють резолюцію на підтримку України

Європарламент у березні може проголосувати резолюцію на підтримку України та українських громадян, які протиправно ув’язнені в Росії.

Про це повідомив депутат Європарламенту, голова неформальної групи друзів Європейської України Петрас Ауштревічус, передає Укрінформ.

"Кілька політичних груп виступили з ініціативою проголосувати резолюцію, присвячену річниці Майдану. Це велика подія, яка змінила історію України. Після цього сталася окупація Криму, війна на сході України, у результаті чого багато українських громадянин були протиправно ув’язнені та засуджені в Росії", - сказав литовський парламентарій.

Він висловив сподівання, що зазначена резолюція, включаючи згадку про проблему українських в’язнів Кремля, може бути проголосована на пленарному засіданні Європарламенту у другій половині березня.

Нагадаємо, що Естонія готова протистояти фейковим новинам з Росії.