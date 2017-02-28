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Україна буде серед пріоритетів Британії під час головування у Радбезі ООН, - посол

28 лютого, 2017 - 20:21
Фото Reuters

Суверенітет та територіальна цілісність України та, зокрема, питання анексованого Криму, будуть серед пріоритетів Великої Британії під час головування у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, що розпочнеться 1 березня.

Про це повідомив посол Великої Британії в ООН Метью Рікрофт у своєму Twitter.

"Честь прийняти головування в РБ ООН від України. Зроблено велику роботу в лютому. Великий акцент на територіальній цілісності та суверенітеті, зокрема щодо Криму", - написав він, відповідаючи на запитання читачів у Twitter щодо цілей в Раді Безпеки ООН в наступному місяці.

Джерело: День
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