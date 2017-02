Україна буде серед пріоритетів Британії під час головування у Радбезі ООН, - посол

Суверенітет та територіальна цілісність України та, зокрема, питання анексованого Криму, будуть серед пріоритетів Великої Британії під час головування у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, що розпочнеться 1 березня.

Про це повідомив посол Великої Британії в ООН Метью Рікрофт у своєму Twitter.

"Честь прийняти головування в РБ ООН від України. Зроблено велику роботу в лютому. Великий акцент на територіальній цілісності та суверенітеті, зокрема щодо Криму", - написав він, відповідаючи на запитання читачів у Twitter щодо цілей в Раді Безпеки ООН в наступному місяці.

Honoured to take over UNSC Presidency from @UKRinUN - great job in Feb. Strong focus on need for territorial integrity & sovereignty #Crimea https://t.co/paYC3Wtrw7

— Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) February 28, 2017